Тарифы ЖКХ в России могут повыситься на 4%
10 апреля 2017, 14:45Экономика
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Согласно прогнозу Минэкономразвития РФ, рост цен на услуги ЖКХ превысит уровень инфляции в стране.
Платежки россиян «потяжелеют» с 1 июля 2017 года в среднем на 4%: такую ситуацию допускает Минэкономразвития России. Об этом свидетельствует предварительно составленная таблица ведомства.
Планируется, что плата за газ повысится на 3,9%, на отопление – на 4%. В среднем плата за услуги ЖКХ вырастет на 4%. Эксперты считают, что на самом деле тарифы вырастут больше, чем это происходило ранее.
Принцип «инфляция минус», которого раньше придерживалось министерство, может быть нарушен, ведь он не закреплен ни в каком законе, а потому является необязательным к исполнению, сообщает газета «Известия».
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