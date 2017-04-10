Тарифы ЖКХ в России могут повыситься на 4%

Платежки россиян «потяжелеют» с 1 июля 2017 года в среднем на 4%: такую ситуацию допускает Минэкономразвития России. Об этом свидетельствует предварительно составленная таблица ведомства.

Планируется, что плата за газ повысится на 3,9%, на отопление – на 4%. В среднем плата за услуги ЖКХ вырастет на 4%. Эксперты считают, что на самом деле тарифы вырастут больше, чем это происходило ранее.

Принцип «инфляция минус», которого раньше придерживалось министерство, может быть нарушен, ведь он не закреплен ни в каком законе, а потому является необязательным к исполнению, сообщает газета «Известия».