74 тагильских детсада заключат договоры по обеспечению питанием со сторонними фирмами

Согласно документу, теперь будут составляться договоры со сторонними организациями на оказание услуг по обеспечению питанием школьников. Победители конкурсов будут работать по 31 декабря 2020 года. При этом цены на питание могут измениться в меньшую сторону.

В связи с изменениями будет сокращено 342 ставки работников пищеблока, в частности 195 поваров и 92 работников кухни. Однако сотрудникам предложат другую работу в организациях, оказывающих услуги питания. Об этом заявили в управлении образования города.

С начала учебного года на наём сторонних организаций перешли 67 детских садов. До 31 декабря 2020 года в связи с этим заключены контракты на 960 миллионов рублей. Ранее такими услугами организации питания стали пользоваться школы. В мэрии уверены, что такой подход повысит качество питания, а также позволит контролировать организации и привлекать инвестиции в базу образовательных учреждений.