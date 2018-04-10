Директор ДЮСШ «Спутник» может быть уволен за искажение финансовой информации

По словам председателя Счетной палаты Валерия Платунова, проверка обнаружила недостатки в работе учреждения и нарушения. Это обязанности ДЮСШ по возврату средств субсидий на выполнение задания муниципалитета в части неоказанной услуги в сумме почти 200 тысяч рублей в местный бюджет; при несоответствии данных отчета по заданию и данных журнала учета занятий выяснилось, что первые показатели завышены; также тренер преподаватель был принят на работу без необходимого образования и опыта работы.