Рабочую группу по вопросам обновления освещения создадут в Екатеринбурге
В Екатеринбурге будет создана рабочая группа, которая займется вопросами обновления освещения в рамках подготовки к празднованию 300-летия, сообщает мэрия столицы Урала.
В рабочую группу войдут представители профильных подразделений мэрии, а также эксперты по вопросам энергетики и сопутствующих направлений. Целью работы группы является положительная оценка горожанами результатов реализации проектов по замене сетей освещения к юбилею Екатеринбурга.
10 апреля в мэрии состоялось заседание по вопросам реализации проектов. В совещании приняли участие инвесторы. Например, один из представителей крупной компании предложил семилетнюю гарантию на светильники, а также три года обслуживания. Также на встрече были презентованы опоры освещения, выполненные из стекловолокна по передовым технологиям. Плюсы данных конструкций в том, что при ДТП риск травмирования пассажиров авто маловероятен.
Вопросы финансирования масштабных проектов по замене освещения будут решаться поэтапно. Часть средств будет привлечена благодаря инвесторам.