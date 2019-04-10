Рабочую группу по вопросам обновления освещения создадут в Екатеринбурге

В рабочую группу войдут представители профильных подразделений мэрии, а также эксперты по вопросам энергетики и сопутствующих направлений. Целью работы группы является положительная оценка горожанами результатов реализации проектов по замене сетей освещения к юбилею Екатеринбурга.

10 апреля в мэрии состоялось заседание по вопросам реализации проектов. В совещании приняли участие инвесторы. Например, один из представителей крупной компании предложил семилетнюю гарантию на светильники, а также три года обслуживания. Также на встрече были презентованы опоры освещения, выполненные из стекловолокна по передовым технологиям. Плюсы данных конструкций в том, что при ДТП риск травмирования пассажиров авто маловероятен.