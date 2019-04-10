Тагильчане единогласно одобрили исполнение бюджета города в 2018 году

По итогам 2018 года отмечен рост основных социально-экономических показателей. В частности, по сравнению с 2017 годом, на 6% увеличился фонд оплаты труда, на 14,3% в Нижнем Тагиле выросло производство продукции, в 1,9 раза увеличилась прибыль организаций. Средняя зарплата в Нижнем Тагиле составила 37 тысяч рублей, что на 2,2 тысячи рублей выше, чем в 2017 году.

Помимо положительной динамики, отмечается и ряд негативных моментов. Например, в городе продолжает сокращаться численность населения. Это приводит к уменьшению среднесписочного числа работников предприятий, что влечет за собой уменьшение поступающих в казну средств от налогов на доходы физлиц.

Как отметил заместитель главы администрации города по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов, в целом 2018 год в экономическом плане для Нижнего Тагила был благоприятен и позволил сохранить положительную динамику. Основными налоговыми источниками бюджета остались налог на доходы физических лиц и земельный налог. Исполнение налоговых доходов в минувшем году составило 67% к запланированной сумме. На 99% реализовано поступление межбюджетных трансфертов, сумма составила более восьми миллиардов рублей, что на 1,3 миллиарда больше показателя 2017 года.

В прошлом году пять миллиардов рублей было направлено на социальную сферу, в том числе, на образование, 3,8 миллиарда составили расходы на ЖКХ и горхозяйство.

Городом проводится постоянная работа по минимизации стоимости муниципальных заимствований. В результате мы получили значительную экономию расходов на обслуживание муниципального долга в размере 18 миллионов рублей,сказал Алексей Бурдилов.