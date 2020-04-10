Госдолг Свердловской области увеличился до 86 миллиардов рублей

По состоянию на 1 апреля текущего года госдолг равен 86,18 миллиарда рублей. Ранее сообщалось, что регион рассчитается с долгами до 2023 года. Однако потом правительство заявило, что намерено снизить задолженность только в 2030 году до 59,7 миллиарда рублей.