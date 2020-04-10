Госдолг Свердловской области увеличился до 86 миллиардов рублей
Сегодня, 10:07ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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С начала года госдолг Свердловской области вырос на девять миллиардов рублей, сообщает региональный Минфин.
По состоянию на 1 апреля текущего года госдолг равен 86,18 миллиарда рублей. Ранее сообщалось, что регион рассчитается с долгами до 2023 года. Однако потом правительство заявило, что намерено снизить задолженность только в 2030 году до 59,7 миллиарда рублей.
Напомним, президент России Владимир Путин в своем обращении к главам регионов в связи с пандемией коронавируса подчеркнул, что должны быть разработаны комплексные меры по поддержке бизнеса для недопущения негативных сценариев в экономике регионов.
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