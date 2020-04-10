В Нижнем Тагиле за миллион рублей снесут еще один аварийный дом
Сегодня, 12:58ЭкономикаФото: проектная документация закупки
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Администрация Нижнего Тагила ищет исполнителя контракта по сносу разрушенного многоквартирного дома по адресу улица Красных Зорь, 26. Стоимость закупки составляет миллион рублей.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Согласно акту технического обследования, дом уже разрушен на 80%. В проекте по сносу здания необходимо предусмотреть: демонтаж строения; демонтаж фундаментов, восстановление благоустройства и вывоз образовавшегося мусора с территории.
Согласно сопроводительной документации закупки, срок выполнения работ — 25 рабочих дней, которые начинаются с момента заключения контракта. Аукцион был размещён 6 апреля, последний день подачи заявок — 15 число того же месяца.
Напомним, 7 апреля стало известно, что администрация города также ищет исполнителя контракта по демонтажу аварийного здания по адресу улица Боровая, 33. Стоимость этого контракта составляет 1,8 миллиона рублей.
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