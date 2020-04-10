В Нижнем Тагиле за миллион рублей снесут еще один аварийный дом

Согласно акту технического обследования, дом уже разрушен на 80%. В проекте по сносу здания необходимо предусмотреть: демонтаж строения; демонтаж фундаментов, восстановление благоустройства и вывоз образовавшегося мусора с территории.

Согласно сопроводительной документации закупки, срок выполнения работ — 25 рабочих дней, которые начинаются с момента заключения контракта. Аукцион был размещён 6 апреля, последний день подачи заявок — 15 число того же месяца.