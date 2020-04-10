В Тагиле бизнесмены жалуются на «коронавирусные каникулы». Что говорят их работники?

TagilCity.ru провело опрос среди подписчиков группы «ВКонтакте»: как их работодатель отреагировал на нерабочие дни. В нем поучаствовало порядка 800 человек. Около 80 заявили, что им разрешили сидеть дома и сохранили зарплату. Еще 70 человек перевели на «удалёнку». Условия не изменились у порядка 180 человек. Около 120 человек заявили, что работодатель вывел их на выходные за свой счет, то есть без сохранения зарплаты. Порядка 50 сказали оформлять отпуск без содержания. И 15 заявили, что уволены, в том числе по собственному желанию. Порядка 270 сообщили, что работодатель ещё не решил.

Если обобщить тех, у кого нерабочие дни повлияли на зарплату, то их насчитывается порядка 185 человек. Против около 330 человек, у кого зарплата так или иначе не изменилась.

В комментариях к опросу и к новостям на этот счёт большинство людей высказывали недовольство сложившейся ситуацией и заявляли, что боятся потерять здоровье не из-за вируса, а из-за потери дохода.

Фото: комментарии в группе "ВКонтакте" TagilCity.ru

В комментариях также отметились фрилансеры, которые жаловались на боязнь потерять доходы. С ними мы уже общались подробнее в отдельном материале.

Фото: комментарии в группе "ВКонтакте" TagilCity.ru

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Часть людей жаловалась на то, что им приходится работать, тогда как детские сады закрыты и детей не с кем оставить.

Садик работать не будет, а родителям надо будет на работу. И с кем оставить ребёнка в таком случае,заявляет тагильчанка в комментариях.

Стоит отметить, что 10 апреля мэрия Нижнего Тагила опубликовала список детских садов, в которых на время режима самоизоляции из-за пандемии будут организованы дежурные группы для детей, чьи родители трудятся в службах жизнеобеспечения и непрерывно действующих организациях.

Некоторые высказывали недовольство, что им приходится работать, пока остальные дома сидят и всё равно «получает деньги».

Фото: комментарии в группе "ВКонтакте" TagilCity.ru

Большая часть респондентов оказались сотрудниками градообразующих предприятий Нижнего Тагила «УралВагонЗавод» и НТМК. Сотрудники УВЗ также разделились на две группы: кто-то и не переставал работать ввиду непрерывного производства, а кто-то сидел дома и в период с 8 по 12 должен выйти на работу. Сотрудники отмечали, что по заявлению работодателя заработную плату им сохранят.

Мы не работаем с 28 марта, 6 апреля вышел приказ о том, что 8 нужно выходить на работу. По зарплате узнаем только в день её получения. Сказали вроде, что все сохранят, но у нас неплохой процент идёт — премия. А раз мы не работаем, соответственно её не будет,рассказал один из сотрудников предприятия.

В тексте приказа (имеется в распоряжении редакции) сообщается, что режимы работы отличаются в зависимости от цеха, подразделения. Однако, 8 апреля стало известно, что УВЗ вывел сотрудников на работу с 6 апреля, несмотря на продление нерабочих дней до конца апреля. В пресс-службе корпорации Ростех, куда входит УВЗ, это объяснили тем, что предприятие вошло в список системоообразующих, от которых зависит экономическое развитие страны.

Также среди опрошенных были сотрудники НТМК и его дочерних предприятий. Респонденты также заявляли, что были либо отправлены домой для удалённой работы, либо продолжают ходить на предприятие.

Работаю посменно. В ТЭЦ. Как работал так и работаю, ни чего не поменялось. Даже если половина Тагила помрёт, буду ходить на работу. Начальство дома сидит, по среднему им платят. Выходит дежурный кто-то один,заявил работник НТМК.

Пресс-служба предприятия заявляет, что более 1000 человек, не задействованных в непрерывном производстве, переведены на удаленную работу, остальные трудятся в штатном режиме. На предприятии также добавляют, что предпринимаются все возможные меры по созданию максимально безопасных условий для работников.

Однако, среди опрошенных были и наёмные работники, которые трудятся на ИП или ООО, которым повезло меньше.

Владелица кафе «ПирогиНТ» Ольга Емельянова рассказала, что её работники написали заявление по собственному желанию — это решение они приняли вместе c работодателем, чтобы ты быстрее смогли встать на учёт в центре занятости, так как денег для выплаты зарплаты на время простоя не было.

Деятельность веду по дополнительному ОКВЭДу, поэтому государство, которое и так не поддерживает, мне даже не обещает никакой помощи,рассказывает Ольга Емельянова.

Сейчас предпринимательница выполняет редки заказы сама — их стало настолько мало, что она справляется одна. Она рассказывает, что точка питания была при учебном заведении, но больше работали на заказ. По словам девушка, доставка в основном осуществлялась на рабочие месте на праздники или обеды. Емельянова рассказывает, что прогнозов у неё нет — девушка не уверена, сможет ли остаться на плаву.

Я думаю, что большинство людей сейчас в таком положении, что им не до пирогов. Даже в госпредприятиях не так гладко, как говорят по телевизору. Их тоже просят переносить отпуска или брать больничные или за свой счёт. У людей просто катастрофически заканчиваются деньги,заявила Ольга Емельянова.