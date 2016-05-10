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Для 34 детских садов на Вагонке в Нижнем Тагиле планируется закупить говядину на сумму более 20 миллионов рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Для 34 детских садов на Вагонке в Нижнем Тагиле планируется закупить говядину на сумму более 20 миллионов рублей

10 мая 2016, 15:25ЭкономикаПавел Щербина
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