Для 34 детских садов на Вагонке в Нижнем Тагиле планируется закупить говядину на сумму более 20 миллионов рублей

Задание на поставку говядины было размещено МАДОУ «Детство». В состав этого юридического лица входит более тридцати детских садов. В этих образовательных учреждениях одновременно воспитываются более 5000 маленьких тагильчан. Именно для их питания планируется закупить говядину. Закупленным мясом детей будут кормить с 01.07.2016 по 31.12.2016. Конкурс на поставку говядины опубликован на «Единой электронной торговой площадке».

Торги пройдут 27 мая в 7:00 по московскому времени.

У нас 34 структурных подразделения. Техническое задание на поставку говядины создаётся в соответствии с нормами суточных наборов продуктов на одного ребёнка, а также в соответствии с санитарными нормами и правилами объяснила журналисту TagilCity.ru директор МАДОУ «Детство» - Надежда Шадрина.

Журналистов TagilCity.ru интересовал вопрос, почему детям нужна именно говядина?

Согласно СанПин, для детского питания рекомендованы говядина и кура пояснила журналисту TagilCity.ru Надежда Шадрина.

Специалисты МАДОУ «Детство» изучили рынок. Для определения предполагаемой стоимости они запросили цены у поставщиков. Исходя из полученных коммерческих предложений, была подсчитана средняя стоимость килограмма говядины – 420 рублей. На 49500 кг говядины необходимо 20 790 000 рублей. Эта сумма и стала минимальной ценой контракта.