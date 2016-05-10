Для 34 детских садов на Вагонке в Нижнем Тагиле планируется закупить говядину на сумму более 20 миллионов рублей
Для детских садов Нижнего Тагила планируется закупить 49,5 тонн говядины на общую сумму свыше 20 000 000,00 рублей.
Задание на поставку говядины было размещено МАДОУ «Детство». В состав этого юридического лица входит более тридцати детских садов. В этих образовательных учреждениях одновременно воспитываются более 5000 маленьких тагильчан. Именно для их питания планируется закупить говядину. Закупленным мясом детей будут кормить с 01.07.2016 по 31.12.2016. Конкурс на поставку говядины опубликован на «Единой электронной торговой площадке».
Торги пройдут 27 мая в 7:00 по московскому времени.
У нас 34 структурных подразделения. Техническое задание на поставку говядины создаётся в соответствии с нормами суточных наборов продуктов на одного ребёнка, а также в соответствии с санитарными нормами и правилами объяснила журналисту TagilCity.ru директор МАДОУ «Детство» - Надежда Шадрина.
Журналистов TagilCity.ru интересовал вопрос, почему детям нужна именно говядина?
Согласно СанПин, для детского питания рекомендованы говядина и кура пояснила журналисту TagilCity.ru Надежда Шадрина.
Специалисты МАДОУ «Детство» изучили рынок. Для определения предполагаемой стоимости они запросили цены у поставщиков. Исходя из полученных коммерческих предложений, была подсчитана средняя стоимость килограмма говядины – 420 рублей. На 49500 кг говядины необходимо 20 790 000 рублей. Эта сумма и стала минимальной ценой контракта.
© Эрик Х., TagilCity.ru