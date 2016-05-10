На патриотизм и дружбу между нациями: Свердловская область получит 25 миллионов рублей из госбюджета
10 мая 2016, 15:50ЭкономикаТимофей Данилов
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Распоряжение о выделении субсидий региону из федеральной казны подписал глава правительства Дмитрий Медведев.
Эти 25 миллионов предназначены для укрепления патриотизма и национального единства свердловчан.
Финансирование проходит в рамках федеральной целевой программы. Её приоритетными задачами являются: укрепление гражданского единства, гармонизации отношений между нациями, а также содействие этнокультурному многообразию в нашей стране.
Средства на эти цели получат 53 субъекта России. Добавим, что субсидии на данную федеральную программу наш регион получает впервые.
На официальном сайте областного правительства сообщается, что всего в 2016 году на укрепление межнациональных отношений на Среднем Урале планируется потратить порядка 50 миллионов рублей.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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