На патриотизм и дружбу между нациями: Свердловская область получит 25 миллионов рублей из госбюджета

Эти 25 миллионов предназначены для укрепления патриотизма и национального единства свердловчан.

Финансирование проходит в рамках федеральной целевой программы. Её приоритетными задачами являются: укрепление гражданского единства, гармонизации отношений между нациями, а также содействие этнокультурному многообразию в нашей стране.

Средства на эти цели получат 53 субъекта России. Добавим, что субсидии на данную федеральную программу наш регион получает впервые.

На официальном сайте областного правительства сообщается, что всего в 2016 году на укрепление межнациональных отношений на Среднем Урале планируется потратить порядка 50 миллионов рублей.