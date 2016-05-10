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На патриотизм и дружбу между нациями: Свердловская область получит 25 миллионов рублей из госбюджета
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На патриотизм и дружбу между нациями: Свердловская область получит 25 миллионов рублей из госбюджета

10 мая 2016, 15:50ЭкономикаТимофей Данилов
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