В Нижнем Тагиле на павильонах торгового комплекса «Феникс» поменяли облицовку, а перед зданием комплекса для покупателей установили скамейки (ФОТО)

Торговый комплекс посещает довольно много пожилых людей, которые положительно отметили не только обновленный внешний вид, но и пропавшее ощущение скученности. Перед входом в торговый комплекс убрали палатки с фруктами и овощами, их установили сбоку от здания, вдоль стены. Что особенно понравилось пенсионерам, так это установленные на освободившееся место скамейки:

Мне понравилось, а то стояли эти палатки по центру, пройти спокойно нельзя было. Вечно что-нибудь купить предлагали. И места мало было. А теперь там скамейки поставили, культурно стало. Всем моим знакомым нравится рассказала журналисту TagilCity.ru закупавшаяся на рынке тагильчанка.

Отдыхающая на скамейке пожилая пара это мнение поддержала. Своими впечатлениями поделился мужчина:

То, как сегодня выглядит рынок, мне нравится. Я утром прогуливался и увидел, как все сделали. Изменения оцениваю очень хорошо рассказал он.

Старый и новый дизайн

На вопрос журналиста о продавцах, его спутница ответила, что по её мнению они тут не все одинаково благонадежны:

Продавцы тут разные, я всегда хожу вот в этот киоск, мне в нем обслуживание больше всего нравится. А в другой палатке мне гнилых фруктов положили, я их назад вернула рассказала тагильчанка.

Со стороны здания торгового комплекса работа по реконструкции продолжается

Основные работы были сделаны к празднику 9 мая. Окончательно завершить реконструкцию «Феникса» планируется ко Дню города.