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В Нижнем Тагиле на павильонах торгового комплекса «Феникс» поменяли облицовку, а перед зданием комплекса для покупателей установили скамейки (ФОТО)
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В Нижнем Тагиле на павильонах торгового комплекса «Феникс» поменяли облицовку, а перед зданием комплекса для покупателей установили скамейки (ФОТО)

10 мая 2016, 16:35ЭкономикаДенис Таратонов
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