Спасти банк «Нейва» от банкротства пытаются предприниматели Екатеринбурга

Спасти банк «Нейва» от банкротства пытаются предприниматели Екатеринбурга
Спасти банк «Нейва» от банкротства пытаются предприниматели Екатеринбурга
Сегодня, 16:53ЭкономикаФото: 1mediainvest.ru
Спасти банк «Нейва» от банкротства, собирая подписи по коллективной петицией в Центробанк, пытаются предприниматели Екатеринбурга.

В данный момент собрано уже порядка ста подписей клиентов банка «Нейва», выступающих против банкротства учреждения.

После праздников мы гарантированно наберем 10% кредиторов (это клиенты «Нейвы», на счетах которых было больше 1,4 миллиона рублей, — прим. редакции), все готовы действовать сообща. Готовим петицию, которую направим в Центробанк, рассказала юрист Светлана Корабель Е1.

Напомним, кредиторы настаивают на ликвидации уральского банка «Нейва», лишившегося в середине апреля лицензии. Они готовят обращение в Центробанк также для того, чтобы добиться обнародования заключения о финансовом состоянии банка «Нейва».

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
банкротствоэкономикабизнесбанкобществопредпринимателипетициябанк НейваЕкатеринбургцентробанк
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы