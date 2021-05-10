Спасти банк «Нейва» от банкротства пытаются предприниматели Екатеринбурга

В данный момент собрано уже порядка ста подписей клиентов банка «Нейва», выступающих против банкротства учреждения.
После праздников мы гарантированно наберем 10% кредиторов (это клиенты «Нейвы», на счетах которых было больше 1,4 миллиона рублей, — прим. редакции), все готовы действовать сообща. Готовим петицию, которую направим в Центробанк, рассказала юрист Светлана Корабель Е1.
Напомним, кредиторы настаивают на ликвидации уральского банка «Нейва», лишившегося в середине апреля лицензии. Они готовят обращение в Центробанк также для того, чтобы добиться обнародования заключения о финансовом состоянии банка «Нейва».