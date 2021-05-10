Спасти банк «Нейва» от банкротства пытаются предприниматели Екатеринбурга

После праздников мы гарантированно наберем 10% кредиторов (это клиенты «Нейвы», на счетах которых было больше 1,4 миллиона рублей, — прим. редакции), все готовы действовать сообща. Готовим петицию, которую направим в Центробанк, рассказала юрист Светлана Корабель Е1.