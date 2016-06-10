Жители Нижнего Тагила стали реже совершать покупки на рынках, сообщают продавцы торгового комплекса «Центральный» (ФОТО)

Поток покупателей снизился за последние два года. Ходят в основном постоянные клиенты, которые знают нас, а мы их. Стараемся привлекать новых, но устойчивая ассоциация – «Рынок - Колхозный», по-прежнему отталкивает. Работать сложно ещё и потому, что после смены владельцев рынка поднялась арендная плата. Многие коммерсанты после этого ушли. Но те, кто остался, продолжают работать, стараются поставлять конкурентоспособный товар рассказал коммерсант, представившийся Ромой.

В администрации торгового центра признают, что условия работы арендаторов изменились, но есть и очень успешные примеры в новых условиях.

В 2013 у торгового комплекса действительно сменился собственник. Но арендная плата для предпринимателей была повышена только в прошлом году. Со времени начала руководства комплексом и по сей день, мы проводим реконструкцию, направленную на то, чтобы комплекс отвечал вызовам времени. Отвечать на вызовы времени нужно и продавцам-арендаторам. У нас есть примеры и очень успешных арендаторов. Одна предпринимательница из ларька в нашем торговом комплексе переехала в магазин площадью 80 кв. м. Этого удаётся добиться тем, кто знает и любит своё дело, кто расположен к покупателю рассказал генеральный директор ООО «ЦТК», в собственности которого находится торговый комплекс, Михаил Кондратьев.

По мнению администрации комплекса, от реконструкции и связанных с ней перемен покупатели выигрывают. Продавцам, которые адаптируются к новым условиям, она тоже идёт на пользу.

После того, как торговые комплекс стал нашей собственностью, мы сдали в аренду часть площадей супермаркету, который ежедневно посещают 1800 человек. Мы благоустроили и отремонтировали подвал, сейчас там работает крупный магазин одежды. Его посещают около тысячи человек ежедневно. Примерно 1000 человек ежедневно заходит на территорию торгового комплекса через центральный вход. Таким образом, торговый комплекс в целом посещают от 3000 до 3500 человек ежедневно рассказал Михаил Кондратьев.

Точные данные о посещаемости и суммарном обороте торгового комплекса до 2013 года администрация не смогла предоставить, но её представители предположили, что покупателей тогда было действительно больше, но не намного.

О том, почему торговый комплекс сейчас посещается реже, рассказала одна из покупательниц:

Пришла сюда в супермаркет. В основном хожу сюда из-за него, реже за одеждой, от случая к случаю. О том, почему стали реже ходить, могу сказать на примере своей семьи. Денег на покупки сейчас немного из-за работы. Дочь заказывает всё через интернет. К продавцам особых претензий нет. Некоторые из них излишне активно предлагают товар, но это их работа. За руки или одежду сейчас не хватают, под руки не ведут поделилась покупательница Полина.

Ранее работы по реконструкции торгового комплекса «Центральный» были положительно оценены главой города. Отдельно мэром были отмечены качество ремонта и реорганизация торговых точек.