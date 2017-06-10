78 миллионов рублей были распределены между фермерами Свердловской области
10 июня 2017, 09:45Экономика
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Накануне в министерстве АПК и продовольствия Свердловской области распределили 78 миллионов рублей, которые предназначались для развития новых сельскохозяйственных предприятий. Гранты были выданы начинающим фермерам, потребительским кооперативам и семейным фермам.
В министерстве отдельно отметили несколько наиболее интересных проектов, пишет издание Ystav.com. Это закрытый водоем по производству рыбы в Верхотурье и первый проект по пчеловодству в Туринском районе.
Большинство грантов были выданы на развитие животноводства в различных городах региона. 19 миллионов рублей поделят между собой два производственных кооператива по животноводству и растениеводству, упаковке и сбыту продуктов. 30 миллионов уйдут к шести семейным животноводческим хозяйствам, средства рассчитаны на покупку новой техники и приобретение скота. 29 миллионов помогут начать молодым фермерам. Самому юному участнику проекта - 21 год. Он будет разводить КРС мясных пород - герефордов.
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