78 миллионов рублей были распределены между фермерами Свердловской области

В министерстве отдельно отметили несколько наиболее интересных проектов, пишет издание Ystav.com . Это закрытый водоем по производству рыбы в Верхотурье и первый проект по пчеловодству в Туринском районе.

Большинство грантов были выданы на развитие животноводства в различных городах региона. 19 миллионов рублей поделят между собой два производственных кооператива по животноводству и растениеводству, упаковке и сбыту продуктов. 30 миллионов уйдут к шести семейным животноводческим хозяйствам, средства рассчитаны на покупку новой техники и приобретение скота. 29 миллионов помогут начать молодым фермерам. Самому юному участнику проекта - 21 год. Он будет разводить КРС мясных пород - герефордов.