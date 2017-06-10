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78 миллионов рублей были распределены между фермерами Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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78 миллионов рублей были распределены между фермерами Свердловской области

10 июня 2017, 09:45Экономика
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