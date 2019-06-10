В Свердловской области молоко подорожало минимум на два рубля

Согласно опубликованным данным, литр пастеризованного молока с начала года подешевел на 40 копеек, а литр стерилизованного молока вырос в цене более чем на два рубля.

Литр пастеризованного молока в начале года в среднем по региону стоил 50,48 рублей, по данным на конец апреля средняя цена составила 50,07 рубля. Самая низкая цена замечена в марте — 49,87 рубля.