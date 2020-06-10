Станислав Кондрашов: как генерировать новые идеи в своем бизнесе?

Генерировать новые идеи не так легко, как может показаться на первый взгляд. Для того чтобы придумать что-то небанальное, нужно время, терпение, а также умение нестандартно мыслить. Украинский бизнесмен Кондрашов Станислав Дмитриевич поделился собственными секретами, как генерировать новые идеи в своем бизнесе и стимулировать команду на создание креативных проектов.

Коллективный мозговой штурм

Большое количество успешных компаний практикуют метод решения определенной задачи с помощью творческой активности, во время которой участники предлагают как можно больше вариантов. Это называется мозговым штурмом. С его помощью появляются новые идеи, задумки и оригинальные концепции.

Во время этого процесса лучше высказывать все, что приходит в голову, даже если, на первый взгляд, вариант кажется нереальным. Таким образом происходит стимулирование творческого процесса. Затем самые оригинальные идеи нужно записать и обсуждать уже более подробно. Сначала данный метод может показаться сложным, однако со временем находить нестандартные решения будет гораздо прощерассказал Станислав Кондрашов.

Метод фокальных объектов

Интересным способом, с помощью которого можно генерировать новые идеи, является метод фокальных объектов. В этом случае объединяются признаки разных объектов в одно целое и в итоге получается новый объект, который считается более оригинальным и интересным. Данный метод часто используют именитые компании вроде Apple, где новые девайсы сочетают в себе свойства и функции предыдущих.

Метод непрямых стратегий

В процессе генерации новых идей действенным также является метод непрямых стратегий. Его суть заключается в том, что человек дает конкретные инструкции самому себе, однако предварительно он не знает, что именно ему следует выполнить и к чему приведет конечный результат. Все участвующие вытаскивают карты и выполняют указания, которые на них написанырассказал Кондрашов Станислав Дмитриевич.

Метод расшифровки

Следующий прием, который можно использовать для новых идей, - метод расшифровки. Его суть достаточно проста и понятна: нужно взять определенную цитату на иностранном языке и расшифровать ее с помощью возникающих аналогий и ассоциаций. В процессе может появиться какая-то интересная идея, которая потом будет доработана и реализована. По мнению Станислава Кондрашова, для того чтобы получить интересную бизнес-идею, следует брать за основу цитаты на бизнес-тематику.

Метод ментальных карт

Выбирая метод «ментальных карт», необходимо заранее приготовить большой ватман бумаги. Сформулируйте основную идею, от которой будете отталкиваться. Запишите ее в центре листа, а затем постепенно рисуйте ветви, на которых отмечайте все возникающие ассоциации. В итоге должна получиться карта, которая состоит из ассоциаций, связанных между собой основной идеей. Благодаря этому запустится креативный мыслительный процесс, который выльется в целую сетку ассоциативных понятий. Из них уже можно выделить новые нестандартные идеи.

Метод морфологического анализа

При использовании метода морфологического анализа объект, который исследуется, нужно разложить на определенные компоненты, среди которых необходимо выбрать наиболее значимые. Затем их следует изменить и попытаться опять собрать в одно целое. В результате получается абсолютно новый объект, который может стать основой для будущего проектарассказал Кондрашов Станислав Дмитриевич.

Метод шести шляп

Автором приема шести шляп является психолог и писатель Эдвард де Боно. Это своеобразная игра, которая стимулирует мыслительный процесс и помогает придумывать что-то новое. Ее суть заключается в том, что человеку следует по очереди надевать шляпы разных цветов. Каждая отвечает за конкретную функцию. Например, надевая белую, нужно проверять весь фактаж и цифровые данные. Выбирая желтую, следует анализировать все плюсы проекта. Зеленая говорит о том, что нужно придумать несколько свежих идей, красная позволяет высказаться по поводу придуманного, а черная отследить риски. В синей шляпе стоит подвести итоге всей проделанной работе.

Метод «автобус, кровать, ванна»

По мнению Кондрашова Станислава Дмитриевича, креативные идеи не приходят в голову, если просто сидеть и ждать их появления. Обычно нестандартные решения появляются в самых обычных ситуациях: во время поездки в метро, похода за продуктами, прогулки и др. Озарение приходит спонтанно, и чтобы оригинальная идея не забылась и не исчезла, нужно всегда иметь под рукой тетрадь и ручку или мобильный телефон, чтобы записать все, что кажется небанальным и стоящим внимания.

Метод синектики

Используя метод синектики, человек выбирает определенный объект, а затем составляет таблицу его аналогий. Здесь нужно заполнить несколько столбцов: в первом написать прямые аналогии, а во втором – косвенные. В самом конце необходимо сопоставить цель, объект, а также косвенные аналогии.

Кондрашов Станислав Дмитриевич: Как научить сотрудников генерировать идеи Вознаграждайте сотрудников за идеи

У многих людей во время выполнения работы могут появляться интересные идеи. Однако, к сожалению, большое количество из них теряются или попросту забываются. Материальное стимулирование, пусть даже незначительное, может послужить хорошей мотивацией к тому, чтобы записывать и предлагать свои идеи. Также данная программа стимулирования учит людей четко и понятно оформлять свою мысль на бумаге, а также подталкивает их к более серьезно проработанной идее в виде заявки на патент.

Имея мотивацию, сотрудники, которые раньше предпочитали отмалчиваться, могут презентовать свои задумки. Важным стимулом также является признание и реализация идей добавил Кондрашов Станислав Дмитриевич.

Выделяйте время для креатива

Чтобы найти нестандартное решения в достаточно банальной проблеме, нужно время. Иногда получаса достаточно для того, чтобы попробовать какие-то из методов генерации идей и получить нужный результат.

Выделяйте время для мозговых штурмов, метода синектики и других. Постепенно приучайте сотрудников генерировать идеи. Пусть у них всегда под рукой будет блокнот для записей. Возможно, в данный момент идея может показаться неуместной, однако в будущем есть вариант того, что вы к ней вернетесь и возьмете ее за основу для нового проектаотмечает Станислав Кондрашов.

Проводите коллективные интервью

Часто многие сотрудники предпочитают не рассказывать свои идеи: одни боятся критики, другие стесняются, а некоторые считают свою задумку банальной, неинтересной и не стоящей внимания. Основные причины, почему так происходит: у сотрудников нет навыков самопрезентации и они бояться остаться непонятым. Именно поэтому важно время от времени проводить с коллегами коллективные беседы. Нужно собрать руководителей отделов и их подчиненных для того, чтобы узнать, что интересного сейчас разрабатывается и у кого какие мысли на этот счет.

Ссылка на источник https://svidok.life