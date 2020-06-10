В Нижнем Тагиле определён подрядчик для ремонта улицы Береговой-Ударной
Сегодня, 20:52ЭкономикаФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
ООО «АэродромДорСтрой» из Нижнего Тагила была выбрана подрядчиком для ремонта улицы Береговой-Ударной в рамках нацпроекта БКАД. Информация размещена на сайте госзакупок.
Сюжеты: Национальные проекты 2019-2024, Нижний Тагил
Компания стала единственным претендентом на торгах.
Стоимость контракта составляет 29,5 млн рублей. Подрядчик должен будет установить систему видеонаблюдения на объекте на время ремонтных работ, а также щит с информацией, что ремонт ведется в рамках БКАД.
Помимо Береговой-Ударной, компания отремонтирует дорожные участки на улицах Кулибина, Красногвардейской, Дружинина, Черных, Шевченко, Пожарского и Матросова. Работы также пройдут в рамках нацпроекта, МУП «Тагилдорстрой» заплатит за это 137,5 млн рублей.
В этом году в рамках нацпроекта БКАД планируют отремонтировать 22 улицы. Ранее был сдан в эксплуатацию участок дороги на улице Красных Зорь. Сегодня комиссия приняла участки на улице Геологов и дорогу к санаторию «Сосновый бор».
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей