В Нижнем Тагиле определён подрядчик для ремонта улицы Береговой-Ударной

Компания стала единственным претендентом на торгах.

Стоимость контракта составляет 29,5 млн рублей. Подрядчик должен будет установить систему видеонаблюдения на объекте на время ремонтных работ, а также щит с информацией, что ремонт ведется в рамках БКАД.

Помимо Береговой-Ударной, компания отремонтирует дорожные участки на улицах Кулибина, Красногвардейской, Дружинина, Черных, Шевченко, Пожарского и Матросова. Работы также пройдут в рамках нацпроекта, МУП «Тагилдорстрой» заплатит за это 137,5 млн рублей.