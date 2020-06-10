В Нижнем Тагиле здание «Уралтраснбанка» выставлено на торги за 35,4 миллиона рублей

Здание на улице Циолковского, 2 в Нижнем Тагиле площадью около 900 квадратных метров и участок под ним можно приобрести за 35,4 млн рублей. Начальная цена доли в здании, расположенном в Екатеринбурге, составляет 10,4 млн рублей.

На участие в торгах можно заявиться с 9 по 15 июля. Если 20 июля не определиться покупатель, то торги проведут повторно 7 сентября. При этом цена снизится на 10%.