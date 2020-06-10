ВКонтакте инвестирует миллиард рублей в «Клипы»

Бюджет пойдёт на производство уникального контента в сотрудничестве с партнёрами, продвижение всего раздела и самих создателей видео, а также на программу монетизации для авторов.

Компания заключит эксклюзивные контракты с заметными производителями видеоконтента: авторами, киностудиями, продакшенами и ТВ-каналами — переговоры уже идут. Пользователей ждут премьеры, которые можно будет увидеть только в «Клипах», а также форматы, созданные специально для сервиса.

ВКонтакте также работает над механиками платформы и программой монетизации для авторов клипов. Они смогут зарабатывать на своём творчестве, а условия станут одними из лучших на рынке.

Кроме того, часть бюджета предназначается для маркетинговых задач. ВКонтакте планирует активно продвигать раздел, чтобы пользователи не упустили возможность попробовать себя в создании видеоконтента, а также знали, где они всегда могут найти увлекательные видео и приятно провести время. При этом платформа поможет начинающим и опытным авторам разобраться с инструментами нового сервиса и поиском первой аудитории, а также обработает их отзывы и при необходимости расширит возможности раздела.

«Клипы» — это бесконечная лента с короткими вертикальными видео на самые разные темы: от развлечений до образования. Уже в первый день после запуска, когда раздел был доступен лишь 40% аудитории приложения VK, клипы заинтересовали 8 миллионов пользователей и собрали свыше 110 миллионов просмотров. Среди ключевых особенностей сервиса — AR-спецэффекты и управление съёмкой с помощью жестов, которые открывают совершенно новые возможности для создания контента и взаимодействия со зрителями.

Александр Круглов, заместитель CEO по стратегии и развитию бизнеса ВКонтакте:

«Мы уверены, что видео как тип контента будет всё более востребованным, и хотим лидировать в этом направлении. Поэтому мы готовы инвестировать в ”Клипы” — масштабный проект VK, в который мы верим. Первичный контент и работа по продвижению раздела обеспечат “Клипам” мощный старт и позволят быстро стать любимым сервисом пользователей».

Сейчас клипы публикуют Павел Воля, Екатерина Варнава, Евгений Кулик, Илья Соболев, Филипп Киркоров и сотни других приглашённых авторов, а вскоре возможность размещать собственные видео появится у каждого.

Набрать просмотры на начальном этапе поможет социальный граф: первыми ролики увидят друзья и подписчики. Выход к широкой аудитории обеспечит новая рекомендательная платформа, которая учитывает миллиарды сигналов об интересах пользователей, их любимых форматах контента, а также о взаимодействиях внутри и вне социального графа и подписок. Благодаря всей этой информации алгоритмы смогут предложить каждому пользователю свежий клип, интересный именно ему.