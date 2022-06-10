Директора тагильских садиков отчитались о доходах за 2021 год

Руководители детских дошкольных объединений Нижнего Тагила отчитались о доходах, полученных в 2021 году. Все они получили более одного миллиона рублей.

Больше всех доходов за прошлый год получила директор МАДОУ «Детство» Надежда Шадрина — 1,74 млн. У нее есть Toyota RAV-4, квартира (49,6 м²) и ½ доли в квартире (50,7 м²). Супруг руководителя задекларировал доход в 237 тысяч рублей. Он владеет земельным участком (1,48 тысячи м²) и жилым домом (60,8 м²). Фото: Тагильский рабочий На втором месте оказалась директор МАДОУ «Радость» Елена Городилова — она получила 1,62 млн. Тагильчанка владеет двумя земельными участками (1,2 тысячи и 18 м²), жилым домом (28,5 м²), гаражом (13,8 м²), ½ долей в квартире (40,8 м²), а также автомобилем Toyota RAV-4. Доход супруга Елены Городиловой в 2021 году составил 473,7 тысячи рублей. У него есть квартира (31,7 м²) и надувная лодка MX 32 AL. Фото: сайт МАДОУ «Радость» Далее следует руководитель МАДОУ «Солнышко» Елена Юрченко с доходом в 1,57 млн. У нее есть земельный участок (400 м²), квартира (47,5 м²) и ½ доли квартиры совместно с супругом (67,3 м²). Муж также имеет в пользовании гараж (24 м²) и автомобиль Chery Tiggo. Надежда Давыдова, директор МАДОУ «Маячок» задекларировала доход в 1,22 млн. В собственности у руководителя три квартиры (57,9, 72,5 и 34,2 м²). Ее супруг владеет земельным участком (1,48 тысячи м²), жилым домом (60,8 м²) и автомобиль-универсал Great Wall. Меньше всего дохода в прошлом году получила руководитель МАДОУ «Гармония» Наталья Плохих — 1,12 млн. У тагильчанки есть два земельных участка (585 и 614 м²), жилой дом (47,7 м²), квартира (54,8 м²) и автомобиль Lada. В пользовании у директора овощная ячейка (3,3 м²). Напомним, стали известны доходы директоров тагильских школ. Больше всего в 2021 году получила директор лицея № 39 Нелли Сайфетдинова — 2,7 млн рублей. Больше всего из директоров школ заработала руководитель тагильского лицея № 39

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