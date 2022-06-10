ЦБ снизил ключевую ставку до февральского уровня

ЦБ снизил ключевую ставку до февральского уровня
ЦБ снизил ключевую ставку до февральского уровня
Сегодня, 20:35ЭкономикаРинат КамалиевФото: 1MI
Центральный Банк РФ в ходе заседания совета директоров 10 июня принял решение о понижении ключевой ставки до уровня, предшествовавшего «лавине» западных санкций.

Центробанк убавил значение ключевой ставки с 11 до 9,5 %. Это соответствует уровню прошедшего февраля до возникновения кризисной ситуации, вызванной экономическими действиями недружественных государств.

До В ЦБ объяснили решение об изменении показателя важнейшего инструмента кредитно-денежной политики в связи с тенденцией на существенное замедление инфляции и с окончанием пикового спроса на товары, порожденного необоснованными тревожными предчувствиями физических и юридических лиц.

Последующие решения по размеру ключевой ставки будут утверждаться в соответствии с макроэкономической конъюнктурой, прежде всего, именно в зависимости от уровня инфляции, сообщил ЦБ в выпущенном сегодня пресс-релизе.

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