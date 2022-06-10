Земля и здания за ноль рублей выставлены на аукцион в Свердловской области

Земля и здания за ноль рублей выставлены на аукцион в Свердловской области
Земля и здания за ноль рублей выставлены на аукцион в Свердловской области
Сегодня, 16:27ЭкономикаРинат КамалиевФото: 1MI
Власти Свердловской области объявили о продаже на конкурсной основе объектов недвижимости близ воинской части в Верхней Салде.

Планируются к продаже три участка с постройками. Каждый выставленный на торги объект имеет площадь от нескольких сот до нескольких тысяч квадратных метров, а на территории стоят бывшие казармы и армейская столовая.

Стартуют торги с предложения о получении земли даром. Однако ожидается, что в ходе аукционы включившиеся в борьбу конкуренты выразят готовность предложить крупные суммы для получения заветной земли и инфраструктуры, сообщили Е1 в региональном министерстве по управлению госимуществом.

А в Нижнем Тагиле в начале июня мэр Владислав Пинаев объявил о планах по демонтажу брошенной воинской части на Вые до конца года.

Сюжеты:
Верхняя и Нижняя СалдаНовости УрФО
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