Земля и здания за ноль рублей выставлены на аукцион в Свердловской области

Планируются к продаже три участка с постройками. Каждый выставленный на торги объект имеет площадь от нескольких сот до нескольких тысяч квадратных метров, а на территории стоят бывшие казармы и армейская столовая.
Стартуют торги с предложения о получении земли даром. Однако ожидается, что в ходе аукционы включившиеся в борьбу конкуренты выразят готовность предложить крупные суммы для получения заветной земли и инфраструктуры, сообщили Е1 в региональном министерстве по управлению госимуществом.
А в Нижнем Тагиле в начале июня мэр Владислав Пинаев объявил о планах по демонтажу брошенной воинской части на Вые до конца года.