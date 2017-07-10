200 миллионов рублей обещал выделить Владимир Путин на празднование 300-летия Нижнего Тагила

9 июля 2017 года Владимир Путин подписал Указ о праздновании 300-летия Нижнего Тагила. На основании данного Указа Нижний Тагил может рассчитывать на государственные субсидии для реализации мероприятий, приуроченных к важной для города дате. Размер федеральной финансовой помощи может составить около 200 млн рублей.

Деньги будут потрачены на мероприятия, задекларированные в специальной программе. Это могут быть культурно-досуговые, просветительские мероприятия, а также организация выставок и реставрационных работ.

По мнению главы администрации Нижнего Тагила, Сергея Носова, самым лучшим вложением данных средств может стать развитие исторических мест города: музея-завода, реставрация дома управителя заводоуправления и исторического здания «Дом купца Копылова» на улице Ленина.