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200 миллионов рублей обещал выделить Владимир Путин на празднование 300-летия Нижнего Тагила
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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200 миллионов рублей обещал выделить Владимир Путин на празднование 300-летия Нижнего Тагила

10 июля 2017, 17:40Экономика
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