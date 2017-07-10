Продавцы не смогут требовать у россиян паспортные данные при покупке товаров или услуг: это будет запрещено законом

Требование продавцами паспортных данных при покупке услуги или товара будет считаться в России незаконным. За это будет введена административная ответственность в виде штрафа. Сумма санкции еще обсуждается, сообщает газета «Известия».

Это не касается тех случаев, когда предоставление паспортных данных предусмотрено законом РФ.

Например, при покупке билета на концерт продавцы не имеют права затребовать у покупателя персональные данные. А вот при покупке билета на поезд и самолет такие данные гражданин предоставлять обязан.