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Сотрудники НТЗТИ начали получать зарплату на заводе в Нижнем Тагиле после обращения к Владимиру Путину
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сотрудники НТЗТИ начали получать зарплату на заводе в Нижнем Тагиле после обращения к Владимиру Путину

10 июля 2017, 14:45ЭкономикаИрина Анисимова
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