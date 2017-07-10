Сотрудники НТЗТИ начали получать зарплату на заводе в Нижнем Тагиле после обращения к Владимиру Путину

Прошедшая ранее «Прямая линия» с главой государства Владимиром Путиным вновь обострила ситуацию с Нижнетагильским заводом теплоизоляционных изделий. Рабочие пожаловались Главе государства на руководство, которое не выплачивает долги по заработной плате.

Владимир Путин поручил Генпрокуратуре РФ разобраться в ситуации по нарушениям выплаты заработной платы. Работников НТЗТИ в ходе горячей линии сообщили президенту о долгах по зарплате завода-работодателя.

На основании жалоб тагильчан Владимир Путин поручил врио губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева взять на личный контроль ситуацию с заводом. Глава государства продемонстрировал Евгению Куйвашеву запись «Прямой линии», на которой работники завода теплоизоляционных изделий цитируют директора предприятия с предложением обратиться лично к президенту.

Редакция TagilCity.ru выяснила, откуда возникли многомиллионные долги предприятия. Бывшие сотрудники высшего звена завода считают, что к сегодняшней ситуации на заводе привело неадекватное поведение руководства. Только с 2015 года руководители менялись 3 раза. Каждый новый глава организации начинал вести свою политику:

Смена директоров привела к упадку. Один запустил. Последующий не провел меры по предотвращению дальнейшего кризиса, а только усугубил и без того критичную ситуацию. Янковец пришел уже, по сути, к разбитому корыту, когда для подъема экономики предприятия нужно было провести колоссальную работу. Но все было уже развалено двумя его предшественниками. Здесь напрашивается пословица «Рыба с головы гниет», - рассуждает о ситуации бывший сотрудник НТЗТИ.

Напомним, по факту задержки заработной платы сотрудникам завода было возбуждено уголовное дело. Ранее, в июле-августе 2016 года, по факту невыплаты заработной платы были возбуждены дела об административных правонарушениях. Зарплата была начислена, но выплаты не произошли. При повторных нарушениях трудового законодательства против предприятия было возбуждено уголовное дело. Прокуратура встала на защиту прав рабочих.

По версии следствия, с апреля 2016 по январь 2017 годов на данном предприятии возникла задолженность по заработной плате перед 195 работниками на общую сумму свыше 13 миллионов рублей. Следственными органами СК России по Свердловской области возбуждено третье уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по ст.159 УК РФ (мошенничество), в связи с хищением денежных средств предприятия на сумму около 4 миллионов рублей сообщают в СК Свердловской области.

В июне 2017 года при посещении Нижнего Тагила прокурор Свердловской области Сергей Охлопков проверил соблюдение трудового кодекса на предприятиях города. Его заинтересовал и Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий.

Дело по НТЗТИ стоит на контроле не только прокуратуры Нижнего Тагила, но и облпрокуратуры:

Работа ведется. В частности, сегодня, 10 июля, проводится рабочее совещание в прокуратуре Тагилстроевского района Нижнего Тагила ответила Марина Канатова, сотрудник пресс-службы Свердловской областной прокуратуры.

Заработная плата не выплачивалась заводчанам с апреля 2016 по январь 2017 года. На сегодняшний день работа предприятия приостановлена. В отношении НТЗТИ ведется процедура банкротства. Назначен арбитражный управляющий.

В отношении предприятия рассматривается 99 текущих дел по исполнительному производству на общую сумму порядка 32,2 млн рублей. Это задолженность по налогам и сборам, задолженность перед контрагентами и по заработной плате. Текущая задолженность ЗАО по заработной плате составляет порядка 6 млн рублей. 232 исполнительных производства завершено.

Решение проблемы с задолженностью по заработной плате пришло уже в понедельник, 10 июля: запланирована встреча министра строительства и инфраструктуры Свердловской области Михаила Волкова в администрации города Нижнего Тагила с представителями органов прокуратуры. На повестке дня – задолженность по заработной плате перед рабочими НТЗТИ. По данным министра Михаила Волкова, работники предприятия начали получать зарплату в 13:00 понедельника:

Сегодня министр строительства и инфраструктуры Михаил Волков выехал в Нижний Тагил для участия в совещании по вопросу задолженности по выплате заработной платы сотрудникам НТЗТИ. Совещание проходит при участии прокуратуры, после 13 часов министр сообщил, что первые платежи пошли сообщила Алена Лямзина, начальник управления общественных проектов пресс-службы губернатора Свердловской области.