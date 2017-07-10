Владимир Путин в Екатеринбурге назвал выпуск гражданской продукции ключевой задачей ОПК

Известно, что Министерство промышленности уже занимается обсуждением и внедрением этой идеи.

Глава государства уверен, что такая диферсификация даст России толчок в развитии. В частности, повысится конкурентоспособность продукции и услуг отечественного производства, пишет Интерфакс.