Владимир Путин в Екатеринбурге назвал выпуск гражданской продукции ключевой задачей ОПК
10 июля 2017, 07:00Экономика
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Накануне, выступая на выставке Иннопром-2017 в Екатеринбурге, президент России Владимир Путин отметил, что предприятия оборонно-промышленного комплекса должны наращивать объемы продукции гражданского назначения.
Сюжеты: Екатеринбург
Известно, что Министерство промышленности уже занимается обсуждением и внедрением этой идеи.
Глава государства уверен, что такая диферсификация даст России толчок в развитии. В частности, повысится конкурентоспособность продукции и услуг отечественного производства, пишет Интерфакс.
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