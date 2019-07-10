Депутат Госдумы назвал контракты в рамках «Иннопрома» «мыльным пузырем»

Депутат рассказал, что президент группы компаний «Формика» Максим Зверков считает, что главная задача «Иннопрома» не контракты, а наращивание связей. Альшевских же считает, что «Иннопром» должен давать результат, так как на строительство площадей были потрачены крупные суммы, исчисляемые в миллиардах рублей, правительство обещало «отдачу».

Каждый год запрашиваю у правительства перечни контрактов, подписанных на выставке, чтобы понять, где тот успех, который приносит «Иннопром». Покажите, похвастайтесь, если он есть. А в ответ получаю откровенно размытые ответы,поясняет депутат.

В качестве примеров нереализованных соглашений он рассказал о договоре между ЗАО «Невьянская птицефабрика» и AGRO VECTOR Group Ltd из Израиля. Компании планировали совместное строительство птицефабрики, однако с 2011 года по сей день этого не произошло. Также Альшевских вспомнил про трамвай R1. Первые вагоны с конвейера должны были сойти в 2015 году, однако производство так и не начали.

Если по-честному провести аудит всех соглашений, договоров, контрактов, то мыльный пузырь «Иннопрома» сразу лопнет,подчеркивает Альшевских.