Губернатор Омской области обсудил с УГМК строительство четырехзвездочного отеля

В частности, Бурков переговорил с представителями АФК «Системы» и Уральской горно-металлургической компании. Бурков считает, что в Омске необходимо строительство отеля, рассчитанного на прием высокопоставленных гостей.

Мы планируем в 2023 году принимать Молодёжный чемпионат мира по хоккею. И одно из условий, предъявляемых нам оргкомитетом, — наличие четырехзвездочной гостиницы,подчеркнул Бурков.