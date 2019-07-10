Губернатор Омской области обсудил с УГМК строительство четырехзвездочного отеля
Сегодня, 16:37ЭкономикаФото: Правительство Омской области
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Глава Омской области Александр Бурков на «Иннопроме» обсудил возможности строительства четырехзвездочного отеля к Молодежному чемпионату мира по хоккею-2023, сообщает региональное правительство.
В частности, Бурков переговорил с представителями АФК «Системы» и Уральской горно-металлургической компании. Бурков считает, что в Омске необходимо строительство отеля, рассчитанного на прием высокопоставленных гостей.
Мы планируем в 2023 году принимать Молодёжный чемпионат мира по хоккею. И одно из условий, предъявляемых нам оргкомитетом, — наличие четырехзвездочной гостиницы,подчеркнул Бурков.
На «Иннопроме» глава Омской области также обсудил возможности сотрудничества с корпорацией УВЗ по поставке нового электротранспорта.
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