Мэрия Екатеринбурга планирует судиться за землю над станцией метро

Глава города отметил, что сложности с открытием станции возникли из-за участка земли, под которым находится «Бажовская». На нем была организована парковка, потом появился объект капитального строительства, а затем земля через суд была продана за 11 миллионов рублей. Теперь мэрия планирует судиться за это участок земли. Открытие станции «Бажовская» важно в рамках развития метрополитена и строительств второй ветки.