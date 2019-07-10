Мэрия Екатеринбурга планирует судиться за землю над станцией метро
Сегодня, 13:30ЭкономикаФото: Екатеринбургский метрополитен
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Администрация Екатеринбурга намерена открыть станцию метро «Бажовская», которая находится на участке между «Чкаловской» и «Ботанической», сообщает интернет-издание Znak со ссылкой на заявление мэра Александра Высокинского.
Сюжеты: Екатеринбург
Глава города отметил, что сложности с открытием станции возникли из-за участка земли, под которым находится «Бажовская». На нем была организована парковка, потом появился объект капитального строительства, а затем земля через суд была продана за 11 миллионов рублей. Теперь мэрия планирует судиться за это участок земли. Открытие станции «Бажовская» важно в рамках развития метрополитена и строительств второй ветки.
Если эту станцию не открыть, мы заблокируем создание третьей ветки метро, которая должна диагонально идти через город,пояснил Высокинский.
Напомним, что строительство второй ветки метро запланировано к 300-летию Екатеринбурга, на эти цели в 2019 году в бюджете города заложены 250 миллионов рублей.
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