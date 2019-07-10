Туркластер «Гора Белая» подписал соглашение по поддержке резидентов

Банк «Открытие», Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства и управляющая компании ТРК «Гора Белая» заключили соглашение о создании специальных условия для резидентов. Таким образом, планируется организация благоприятных для инвестирования условий.

Как отметил гендиректор управляющей компании Леонид Гункевич, основная задача — поддержать инвесторов. Для резидентов кластера будут созданы уникальные банковские продукты. Для поддержки проектов региона банк «Открытие» ранее уже заключил соглашение с правительством Свердловской области. Например, финансовая организация готова предоставить банковские гарантии для получения резидентами туркластера беспроцентного кредита Фонда поддержки моногородов.