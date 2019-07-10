Туркластер «Гора Белая» подписал соглашение по поддержке резидентов
Управляющая компания туркластера «Гора Белая» подписала трехстороннее соглашение, которое направлено на создание комфортных условия для инвесторов, сообщается на сайте регионального правительства.
Банк «Открытие», Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства и управляющая компании ТРК «Гора Белая» заключили соглашение о создании специальных условия для резидентов. Таким образом, планируется организация благоприятных для инвестирования условий.
Как отметил гендиректор управляющей компании Леонид Гункевич, основная задача — поддержать инвесторов. Для резидентов кластера будут созданы уникальные банковские продукты. Для поддержки проектов региона банк «Открытие» ранее уже заключил соглашение с правительством Свердловской области. Например, финансовая организация готова предоставить банковские гарантии для получения резидентами туркластера беспроцентного кредита Фонда поддержки моногородов.
Напомним, что в развитие туркластера под Нижним Тагилом будет вложено пять миллиардов рублей.