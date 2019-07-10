В Екатеринбурге снизилась доля дешевого жилья

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В столице Урала с начала года на 3,7% снизилась доля дешевого жилья. Речь идет о квартирах, стоимость квадратного метра в которых не превышает 60 тысяч рублей, сообщают аналитики N1.
Сюжеты: Екатеринбург
При этом, в городе есть районы, где доля дешевого жилья увеличилась, в частности, Кольцово, ЖБИ, Старая Сортировка и Вторчермет. Аналитики полагают, что снижение количества дешевой недвижимости в целом по городу связано с увеличением числа квартир в сегменте средних цен и более высоких.
Общий рост цен на жилье в Екатеринбурге в этом году составил 0,5%.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей