В Екатеринбурге снизилась доля дешевого жилья

При этом, в городе есть районы, где доля дешевого жилья увеличилась, в частности, Кольцово, ЖБИ, Старая Сортировка и Вторчермет. Аналитики полагают, что снижение количества дешевой недвижимости в целом по городу связано с увеличением числа квартир в сегменте средних цен и более высоких.