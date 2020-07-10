Власти Свердловской области планируют новые концессии на 3,5 миллиарда рублей

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес изменения в список проектов, которые планируется реализовать в рамках концессионных соглашений. В список внесли 10 новых объектов.

Так, планируется построить крытые катки, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы в Дегтярске, Бисерти, Алапаевске, Тавде, Ирбите Байкалово, Верхнем Дуброво, Нижнем Тагиле, Талице и Березовском. Для семи проектов уже определена стоимость. Общий объем инвестиций составляет более 1,3 миллионов рублей.