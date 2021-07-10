Какие компенсации могут получить пострадавшие от потопа тагильчане и жители ГГО?

Если дому не исполнилось пять лет, то он находится на гарантии от застройщика. Поэтому для жителей новостроек рекомендуется направлять заявление с требованием составить комиссионный акт осмотра именно в компанию застройщика. Туда же следует направить претензию с требованием об устранении недостатков в разумный срок. Когда пятилетний гарантийный срок уже вышел, претензию и требование нужно направлять в УК,сообщил TagilCity.ru юрист Евгений Гуреев.