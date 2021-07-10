Какие компенсации могут получить пострадавшие от потопа тагильчане и жители ГГО?

Препятствие в виде лужи может стать фатальным для большинства транспортных средств — ее глубину чаще всего невозможно определить на глаз и, если вода попала в двигатель, случится гидроудар. А это значит, что владельцу автомобиля предстоит дорогостоящий ремонт или полная замена двигателя.
Есть ли страховка от стихии?
По ОСАГО страховую выплату в этом случае не получить, обязательный полис обеспечивает денежную защиту автовладельца в случае, когда он становится виновником аварии. Более широкая страховка — КАСКО — идет с полным покрытием рисков и, как правило, включает в себя пункт покрытия ущерба, произошедшего в результате стихийных бедствий.
Однако и здесь, по словам экспертов, есть свои нюансы. Отремонтировать двигатель после гидроудара по страховке можно лишь в том случае, если неблагоприятные погодные условия стали непосредственной причиной повреждения автомобиля.
Если гидроудар является следствием ДТП, то этот случай может быть признан страховым. Если же водитель принял решение переехать вброд водоем, то это событие страховым не признают,рассказала TagilCity.ru сотрудник страховой компании Марина Ильина.
Как получить компенсацию и что для этого нужно?
Если автомобиль затоплен, специалисты рекомендуют незамедлительно обращаться в страховую компанию. Также необходимо сделать фотографии машины с разных ракурсов и с привязкой к местности.
Я рекомендую все происшествия фиксировать через сотрудников полиции. О результатах из правоохранительных органов придет письменный ответ, который пострадавший приложит к заявлению в страховую компанию,сообщила Марина Ильина.
Также для получения выплаты необходимо установить причинную связь между повреждением и событием, приведшим к нему. Для этого потерпевшему может понадобится справка от Росгидрометцентра, которая докажет, что в день повреждения машина находилась в месте, где случилось стихийное бедствие.
Последствиями потопа могут оказаться не только отвалившиеся обои и испорченная мебель, но и судебные тяжбы с управляющей компанией. Многие тагильчане жаловались на затопленные квартиры после водной стихии, которая недавно обрушилась на город. При этом УК, по их словам, не торопились предпринимать какие-либо действия.
Что делать?
1 шаг. В первую очередь нужно зафиксировать все факты протечек на фото и видео.
2 шаг. Этот шаг, по словам специалистов, может различаться в зависимости от года постройки дома.
Если дому не исполнилось пять лет, то он находится на гарантии от застройщика. Поэтому для жителей новостроек рекомендуется направлять заявление с требованием составить комиссионный акт осмотра именно в компанию застройщика. Туда же следует направить претензию с требованием об устранении недостатков в разумный срок. Когда пятилетний гарантийный срок уже вышел, претензию и требование нужно направлять в УК,сообщил TagilCity.ru юрист Евгений Гуреев.
Экземпляр каждого из двух документов пострадавший оставляет себе с пометкой о получении.
При этом, по мнению эксперта, составление такой претензии очень важно. Так как помимо суммы убытков, компенсации морального вреда, расходов по составлению отчета по оценке и юридических услуг истец получит неустойку за несвоевременное удовлетворение требования потребителя о возмещении убытков в размере 3% от суммы убытков за каждый день просрочки. А также штраф в размере 50% от присужденной судом суммы в пользу потребителя.
При составлении акта обследования после потопа следует проверить, чтобы в документе было указано откуда текла вода, причина протечки, что именно затопило и какому конкретно имуществу причинен ущерб.
3 шаг. Дальше следует сделать независимую оценку повреждений. Специалист составит отчет и приложит к нему фотографии поврежденного помещения и иных объектов.
4 шаг. Параллельно с оценкой нужно написать заявление в Госжилинспекцию и региональное Министерство строительство с требованием взять на контроль исполнение требований претензии. К заявлению следует приложить копии ранее врученных УК или застройщику документов.
Один экземпляр заявитель оставляет себе с отместкой о получении.
5 шаг. Если требования не исполняются, то стоит написать жалобу в районную прокуратуру о бездействии застройщика или управляющей компании и Госжилинспекции.
6 шаг. Обращение в суд с требованием привлечь вышеперечисленные ведомства к ответственности, а также возместить убытки на ремонт.
Какие документы могут потребоваться в суде?
Множество частных домов и садовых участков пострадали от паводка в Нижнем Тагиле и пригороде. В некоторых местах вода поднималась выше одного метра. У владельцев домов испорчено имущество, смыт водой урожай.
Помощь регионального правительства
Жители Горноуральского городского округа, Верхней Салды и Нижней Салды, пострадавшие от затопления получат материальную помощь в размере 10 тысяч рублей. Средства предназначены на первоочередные нужды. Кроме того, полагаются выплаты в зависимости от степени утраты имущества. При частичной утрате — по 50 тысяч на человека, но не более чем на трех членов одной семьи. По 100 тысяч выплатят тем, чье имущество в связи с паводком пострадало без возможности восстановления, одна семья может получить в этом случае до 300 тысяч рублей.
Как получить?
Выплата будет осуществляться по заявлениям граждан после обхода территорий и оценки нанесенного ущерба, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
Кто может получить?
Единовременная финансовая помощь предоставляется гражданам, постоянно проживающим и зарегистрированным по месту жительства в домах, которые пострадали от водной стихии.