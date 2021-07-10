Одним из самых богатых регионов РФ стала Свердловская область

В список самых богатых регионов по доходной части в 2021 году вошла Свердловская область. Также в него попали Москва, Санкт-Петербург, Татарстан и Московская область.

Это связано с тем, что на территории данных субъектов располагаются крупные предприятия, пишет Ура.ру со ссылкой на эксперта направления «Пространственное развитие» ЦСР Александра Буркова. Если оценивать регионы с точки зрения наполняемости их бюджетов, то согласно утвержденным законам о бюджетах на 2021 год, шорт-лист регионов-лидеров может быть представлен следующими субъектами Российской Федерации: Москва (общий объем доходов бюджета — 2 834 024 862,5 тыс. рублей), Санкт-Петербург (651 687 023,3 тыс. рублей), Республика Татарстан (274 636 726,5 тыс. рублей), Московская область (662 671 411,0 тыс. рублей), Свердловская область (294 466 347,9 тыс. рублей), цитирует Буркова агентство «Прайм». По словам специалиста, регионы-лидеры не дополучают дотаций из федерального бюджета. Он отметил, что наполнению региональных бюджетов способствует сбалансированная налоговая политика, а ключевыми факторами успеха сейчас являются крупные компании. Бурков пояснил, что к ним относятся предприятия, занимающиеся добычей и переработкой природных ресурсов, товары которых продаются на мировых рынках. Также сюда можно отнести производителей, продукция которых имеет высокую добавленную стоимость. Напомним, в начале июня компания FinExpertiza называла регионы, где наблюдается высокое неравенство в доходах населения. Во главе списка встал ЯНАО, где такая разница составляет 10,2 раза.

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