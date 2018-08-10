«Титановая долина» получит 150 млн рублей из бюджета Свердловской области

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Особая экономическая зона «Титановая долина» получит из регионального бюджета средства для погашения кредитов. Сумма в 150 млн была утверждена на заседании правительства Свердловской области.
Помимо кредитных платежей выделенные бюджетные средства будут направлены на строительство объектов инфраструктуры и их техническое обеспечение.
Ожидается, что к концу 2018 года в «Титановой долине» будут запущены два новых завода. Совместное предприятие компаний «Boeing» и «ВСМПО-АВИСМА» Ural Boeing Manufacturing начнёт работу в сентябре, а ближе к концу декабря появится завод режущих фрезерных инструментов «Миникат». На данный момент в особой экономической зоне запущено производство титановых имплантов компании «Зибус», которое должно окупить инвестиции в течение 5 лет.
«ЕТВ» сообщает, что в июле 2018 года Свердловская область приобрела 100 тыс. акции «Титановой долины» за 100 млн. рублей.
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