«Титановая долина» получит 150 млн рублей из бюджета Свердловской области

Ожидается, что к концу 2018 года в «Титановой долине» будут запущены два новых завода. Совместное предприятие компаний «Boeing» и «ВСМПО-АВИСМА» Ural Boeing Manufacturing начнёт работу в сентябре, а ближе к концу декабря появится завод режущих фрезерных инструментов «Миникат». На данный момент в особой экономической зоне запущено производство титановых имплантов компании «Зибус», которое должно окупить инвестиции в течение 5 лет.