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«Титановая долина» получит 150 млн рублей из бюджета Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Титановая долина» получит 150 млн рублей из бюджета Свердловской области

Сегодня, 22:45Экономика
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