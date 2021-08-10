Свердловская птицефабрика «Рефтинская» выставлена на продажу за 2,5 млрд рублей

Свердловские власти выставили на продажу 100% обыкновенных акций птицефабрики «Рефтинская» с начальной стоимостью — 2,5 миллиарда рублей, сообщает E1.
Общая площадь птицефабрики составляет почти 300 гектаров. В данный момент там работает порядка 2,3 тысячи человек.
В общей сложности на аукцион выставлено более 1,6 миллиона акций «Рефтинской». Номинал каждой из них — 1 тысяча рублей.
Торги будут проходить в виде электронного аукциона, заявки от участников принимаются с 9 августа 2021 года.
Напомним, на Avito появилось объявление о продаже двух птицефабрик — «Кировградская» и «Красноуральская», а также птицепром в селе Грязновское под Богдановичем. Общая цена объектов — 1,5 миллиарда рублей.