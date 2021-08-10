Свердловская птицефабрика «Рефтинская» выставлена на продажу за 2,5 млрд рублей

Свердловская птицефабрика «Рефтинская» выставлена на продажу за 2,5 млрд рублей
Свердловская птицефабрика «Рефтинская» выставлена на продажу за 2,5 млрд рублей
Сегодня, 10:20ЭкономикаФото: TagilCity.ru
На аукцион выставлены 100% акций птицефабрики «Рефтинская» под Асбестом. Торги будут проходить в рамках приватизации предприятия.

Свердловские власти выставили на продажу 100% обыкновенных акций птицефабрики «Рефтинская» с начальной стоимостью — 2,5 миллиарда рублей, сообщает E1.

Общая площадь птицефабрики составляет почти 300 гектаров. В данный момент там работает порядка 2,3 тысячи человек.

В общей сложности на аукцион выставлено более 1,6 миллиона акций «Рефтинской». Номинал каждой из них — 1 тысяча рублей.

Торги будут проходить в виде электронного аукциона, заявки от участников принимаются с 9 августа 2021 года.

Напомним, на Avito появилось объявление о продаже двух птицефабрик — «Кировградская» и «Красноуральская», а также птицепром в селе Грязновское под Богдановичем. Общая цена объектов — 1,5 миллиарда рублей.

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