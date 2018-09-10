Чиновники Минфина РФ планируют введение курортного сбора по всей стране

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Министерство финансов России предлагает ввести курортный сбор во всех субъектах России. Ведомство считает, что предоставление права взимать налоговые отчисления с отдыхающих поможет регионам получать дополнительные средства в бюджет для развития туристической инфраструктуры.
Заместитель министра финансов России Леонид Горнин предложил, чтобы право взимания, так называемого курортного сбора, должны иметь все субъекты страны.
Это могли бы быть и субъекты, как мы говорим, «Золотого кольца», например, Владимирская область и другие регионы, которые могли бы воспользоваться данным правом,сказал Горнин в интервью журналистам.
Как сообщают «Новые Известия», в данный момент налог действует в нескольких регионах России. С мая 2018 года в качестве пилотного проекта сборы на развитие туристической инфраструктуры взимаются в Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях.
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