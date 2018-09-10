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#домахорошо
Чиновники Минфина РФ планируют введение курортного сбора по всей стране
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Чиновники Минфина РФ планируют введение курортного сбора по всей стране

Сегодня, 07:20Экономика
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