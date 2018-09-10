Чиновники Минфина РФ планируют введение курортного сбора по всей стране

Заместитель министра финансов России Леонид Горнин предложил, чтобы право взимания, так называемого курортного сбора, должны иметь все субъекты страны.

Это могли бы быть и субъекты, как мы говорим, «Золотого кольца», например, Владимирская область и другие регионы, которые могли бы воспользоваться данным правом,сказал Горнин в интервью журналистам.