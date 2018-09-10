Гостеприимный регион: Свердловская область в сфере гостиничного бизнеса в 2018 году

Эксперты отмечают, что объём предложения на гостиничном рынке постоянно растёт. Перед проведением Чемпионата мира по футболу в принимающих городах ввели достаточное количество единиц гостиничного рынка.

Постоянно увеличивается объём предложения на гостиничном рынке. Перед Чемпионатом мира очень много гостиниц было введено. И в этом году продолжается ввод гостиниц. Вторая сторона, объём въездного потока, въездного туризма всё-таки сократился. И получается, что этот сокращённый объём распределяется среди большего количество бизнес-номеров, которые были введены к чемпионату мира, отметил Вадим Субботин, заместитель генерального директора по финансам и коммерции Центра международной торговли.

В городах, где проводились матчи чемпионата мира по футболу, гостиницам запретили повышать цены на стоимость номеров. При этом был отмечен многократный рост цен на краткосрочную аренду квартир. Какое впечатление осталось от мундиаля у отельеров страны и, в частности, Свердловской области?

Я общаюсь с коллегами по всей стране и практически не слышал плохих отзывов после события. В целом, все города довольны, с кем бы ни говорил из отельеров – все довольны. В конце прошлой недели я как раз был в командировке. Общался с коллегами из Сочи, они тоже довольны. То есть устроили и цены, которые нам диктовало наше правительство, и загрузка отелей хорошая была. Почаще бы такое, поделился в беседе с TagilCity.ru Сергей Дерендяев, управляющий Demidov Plaza в Нижнем Тагиле.

Заполняемость отелей во время ЧМ-2018 и после В среднем в России заполняемость не превышает 60%. В Москве при этом она несколько выше – 74%, в Санкт-Петербурге – 63%.

В Нижнем Тагиле загрузка составляет около 40%. Во многом это зависит от того, что уральский город находится на пути к тому, чтобы стать одним из туристических центров.

Ожидалось, что в России с проведением мундиаля вырастут и годовые показатели отелей. Однако на деле некоторые туристы отменили или перенесли поездки, чтобы не пересекаться с футбольными фанатами, либо по иным причинам. В ряде отелей, в частности в Нижнем Тагиле, произошёл спад между матчами.

В период Чемпионата мира деловая жизнь абсолютно замерла. Мы же завязаны на деловом потоке. Конечно, люди ехали не в командировки, люди сидели дома у телевизоров. Мы почувствовали небольшой провал,отметил Сергей Дерендяев, управляющий отелем в Нижнем Тагиле.

Система классификации Специалисты уверены, что ситуация в стране может улучшиться при введении так называемой «системы классификации средств размещения». Она даёт отелю статус, гостю гарантирует достойный уровень обслуживания, а государству – сбор информации о рынке.

К мундиалю классифицировали лишь гостиницы в принимающих матчи городах. Также охотно свои отели вносят в рейтинг международные операторы, которых в России более двух десятков. Так, они имеют 179 отелей, половина из которых располагается в столичных регионах.

Я всегда был сторонником классификации. Я не буду говорить об объективности, я выскажу свою точку зрения. Где бы я ни работал, мы всегда делали классификацию. Звёзды, которые красуются на фасаде отелей, гарантируют туристу определённый набор услуг, который должен быть обязательным для этого уровня. Лично я ничего плохого в этом не вижу. Посмотрим, какое будет воплощение, тогда уже можно будет говорить. В Екатеринбурге мы проходили все этапы классификации. Это был город, где проходил ЧМ-2018, там это было обязательным. Кто-то из экспертов заработал денег, потому что у них был вал заявок, но в целом гостиницы потратили не такие и большие деньги,подчеркнул Сергей Дерендяев, управляющий отелем в Нижнем Тагиле.

Сколько звёзд нужно? К ЧМ-2018 в России было возведено более 40 новых гостиниц. В существующих отелях владельцы обновили номерной фонд. Многие сделали акцент на том, чтобы ввести максимально доступные номера в плане цен.

Не секрет, что в массе своей, особенно российские туристы ищут гостиницы не 5-звёздочные. У нас самый большой дефицит - это 3-звёздные гостиницы, отметил Сергей Катырин, президент ТПП РФ.

Три и четыре звезды – это то соотношение цены и качества, которое удовлетворяет деловых туристов. Если же говорить об обычных туристах, то им ближе две-три звезды, сказал Сергей Дерендяев, управляющий отелем в Нижнем Тагиле.

Тем не менее зафиксировано, что треть из приехавших на ЧМ-2018 иностранцев выбрали в качестве проживания квартиры. Причиной тому явился недостаток дешёвых гостиниц.

Рынок квартир развит достаточно хорошо. Если посмотреть на том же букинге, то там высветится несколько отелей и гораздо больше предложения по квартирам, апартаментам. Они тоже нашли серьёзные конкуренты, которые продаются по высоким ценам, не меньше чем у нас. Мы изначально в неравных условиях. Любая квартира оплачивает услуги ЖКХ как частные лица, там тарифы намного меньше, чем для предприятий. Допускаю, что налогу могут платить не все, это тоже неравные условия. Соответственно, у нас неправильная конкуренция. Заведомо они получили большой карт-бланш,отметил Сергей Дерендяев, управляющий отелем в Нижнем Тагиле.

В Санкт-Петербурге насчитывается 800 хостелов и мини-гостиниц, часть из которых расположена в бывших коммуналках.

Одно время было повальное открытие хостелов, но я думаю, что это постепенно сходит на «нет». Я не говорю, что они стали не популярны. Там тоже есть определённая категория туристов, которые едут именно в хостел: кто-то по причине экономии, кто-то по причине желания почувствовать атмосферу, потому что там много иностранцев. Просто теперь бурного роста хостелов нет, рынок, видимо, наелся,уверен Сергей Дерендяев, управляющий отелем в Нижнем Тагиле.

Согласно существующим нормам права, постоянные жильцы вправе требовать закрытия соседнего бизнеса. Вместе с тем в Госдуме есть законопроект, запрещающий отели в жилых домах. Обсуждение документа приостановили из-за мундиаля, теперь же владельцы хостелов переживают за свой бизнес.

Есть проект закона, предлагающий упразднить эту систему - вообще никого не размещать. Но это тоже неприемлемая позиция, мы считаем. Здесь нужно просто грамотно всё отрегулировать, посмотреть и на налоги, и на отчётность, чтобы понимать, кто что сдаёт,Сергей Катырин, президент ТПП РФ.

По данным Росстата, объем средств российского рынка гостиниц в 2017 году составляет почти 220 млрд рублей. Эти средства приходятся на 15 тысяч отелей, среди которых более девяти тысяч гостиниц, 881 хостел и 275 мотелей. 4500 единиц – это прочие места размещения.

Отельеров всех городов России объединяют одни и те же сложности – повышение налогообложения, рост тарифов ЖКХ и иные характерные для бизнеса сложности.

Две самые значительные статьи расходов для отеля в любой стране – персонал и энергоресурсы. В России оплата труда ниже, чем в других странах. Однако, существует ряд обязательных платежей, которых нет за границей. Но в целом, показатели рентабельности сопоставимы с европейскими,отметил Эдриан Грэй, главный управляющий отеля Lotte в Москве

Никому – ни развитию отеля, ни всему гостиничному бизнесу – не пойдет на пользу грядущее с 1 января повышение НДС. Либо мы будем вынуждены повысить цены, либо мы потеряем какую-то часть своего дохода. Рост тарифов ЖКХ, который проходит до нескольких раз в году, тоже вносит некую сумятицу. Это такой же бизнес. Самое сложное для гостиничного бизнеса – это соответствовать ожиданиям своего гостя, давать именно то, что он ожидает получить,подчеркнул Сергей Дерендяев, управляющий отелем в Нижнем Тагиле.

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Когда мы начинали отельный бизнес, рентабельность была выше: очень сильно подорожали ЖКХ, очень сильно подорожала прачка. Налогообложение в отелях безумное. В туризме, во въездном в частности, есть преференции по налогам на зарплату - и они идут по льготе. То гостиничный бизнес не идёт по льготе. У нас сегодня 30% - налоги на зарплату, как и многие отрасли, которые не являются приоритетными,поделилась Татьяна Нечепаева, совладелец отелей «Эрмитаж» и «Дон Кихот».