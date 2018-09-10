МУП «Тагильский трамвай» закупит контактные провода на полмиллиона рублей

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Нижнетагильский МУП «Тагильский трамвай» закупит тысячу погонных метров контактных проводов для проведения дальнейшего ремонта контактной сети.
Сюжеты: Нижний Тагил
На закупку товара, предназначенного для устройства контактной сети, выделено 557 190 рублей из бюджета муниципального унитарного предприятия. Товар, согласно проекту контракта, должен быть новым, произведённым не ранее чем в 2018 году.
Поставка, согласно техническому заданию, будет произведена на барабане. При этом перекручивание и нарушение порядка провода не допустимы. Срок службы контактного провода должен составлять не менее 50 лет.
При обнаружении дефектов поставленного товара подрядчик обязуется устранить несоответствия в течение 10 дней.
Заявки от потенциальных подрядчиков будут принимать до 19 сентября. Конкурс проведут 24 сентября.
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