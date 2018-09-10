МУП «Тагильский трамвай» закупит контактные провода на полмиллиона рублей

На закупку товара, предназначенного для устройства контактной сети, выделено 557 190 рублей из бюджета муниципального унитарного предприятия. Товар, согласно проекту контракта, должен быть новым, произведённым не ранее чем в 2018 году.

Поставка, согласно техническому заданию, будет произведена на барабане. При этом перекручивание и нарушение порядка провода не допустимы. Срок службы контактного провода должен составлять не менее 50 лет.

При обнаружении дефектов поставленного товара подрядчик обязуется устранить несоответствия в течение 10 дней.