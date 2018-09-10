Заем без звонка – самое оперативное решение финансового вопроса

Как выбрать кредитное предложение? Чаще всего, клиенту нужны деньги в срочном и порядке и у него нет свободного времени на собеседование по телефону с верификатором МФО, которое применяется у большинства микрокредитных компаний. В таком случае лучше предпочесть те организации, которые предоставят микрозайм без верификации по телефону. Они практикуют предоставление займов через СМС или мобильное приложение.

Компаний, предлагающих кредитные программы без звонков, не много, а оформление через мобильное приложение зачастую доступно только для постоянных клиентов. Самостоятельный поиск подходящего предложения для заемщика займет много времени.

Удобным и эффективным способом для быстрого поиска является сайт-агрегатор МФО, где размещены все предложения микрофинансовых организаций. Выбрать наиболее выгодную кредитную программу не займет много времени. Достаточно ознакомиться с условиями кредитования и оставить заявку на займы без звонка с перечислением на банковскую карту. При оформлении заявки следует заранее уточнить, куда необходимо перевести заявленную сумму.

Преимущества сервиса Mickrozaim.ru Вы можете оформить и получить заем без звонка специалиста на телефон на следующих условиях:

Оперативное рассмотрение заявки. Получить деньги можно в течение нескольких минут, край — в день обращения.

Удобство и простота сервиса. Все компании, лояльные к своим клиентам, которые не желают общаться в телефонном режиме, размещены на агрегаторе микрозаймов Mickrozaim.ru.

Такое предложение идеально подойдет заемщикам, не располагающим временем на разговоры, и тем, у кого просто разрядился телефон.

Оформив заявку, клиент получает всю необходимую информацию, которая отправляется ему по СМС или на электронный адрес.

Оформить микрозайм можно в любое время суток, поскольку сервис работает в круглосуточном режиме.

Минимальный пакет документов. Для получения денег достаточно предоставить паспортные данные.

После одобрения заявки, необходимая сумма зачисляется по указанным реквизитам в течение 5-10 минут. Микрозаймы предоставляются не только наличным, но и безналичным способом.