Расходы на Универсиаду-2023 в Екатеринбурге могут составить 14 миллиардов рублей

По словам главы областного минфина, на финансирование спортивного события в 2021 году планируется выделить 3,5 млрд рублей и в 2022 году — 2,9 млрд рублей.

С учётом 2023 года область планирует направить на Универсиаду более 14 млрд рублей. При этом для софинансирования с федеральным бюджетом регион должен попасть в соответствующую для этого программу.