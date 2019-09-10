Расходы на Универсиаду-2023 в Екатеринбурге могут составить 14 миллиардов рублей
Сегодня, 16:52ЭкономикаФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В бюджете Свердловской области на следующий год на Универсиаду-2023 в Екатеринбурге запланированы 4,1 млрд рублей. Всего же расходы из областной казны за три года могут составить 14 млрд рублей. Об этом заявила министр финансов области Галина Кулаченко, пишет Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
По словам главы областного минфина, на финансирование спортивного события в 2021 году планируется выделить 3,5 млрд рублей и в 2022 году — 2,9 млрд рублей.
С учётом 2023 года область планирует направить на Универсиаду более 14 млрд рублей. При этом для софинансирования с федеральным бюджетом регион должен попасть в соответствующую для этого программу.
Напомним, ранее министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт называл сумму для подготовки к Универсиаде в 79 млрд рублей.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей