В Нижнем Тагиле начались обсуждения по формированию бюджета на 2020 год

Как рассказал заместитель главы администрации города по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов, сейчас ведутся согласования с региональным министерством финансов об объёмах областных субсидий на выравнивание обеспеченности бюджета.

По итогам исполнения бюджета в первом полугодии 2019 года минфин прогнозирует, какой доход мы получим в следующем году. Наша задача в ходе работы согласительных комиссий приблизить доходную часть бюджета к реальности и обосновать расходную его часть,сообщил Бурдилов.

Областной субсидией является разница между весомыми расходами и недостаточными доходами.

Депутаты Заксобрания от Нижнего Тагила в ходе обсуждения поддержали основные направления, на которые пойдут средства из городской казны. В этот список вошли как единовременные проекты, так и долгосрочные мероприятия. Например, в городе необходимо обследовать все мосты, подготовить проектно-сметную документацию для ремонта дорог, обустроить пешеходные переходы возле школ и обновить светофоры, заменить в некоторых школах пожарную сигнализацию.

Самым объёмным проектом является программа по ремонту образовательных учреждений. Также во время согласительных комиссий будут защищаться расходы на проектирование двух станций водоподготовки в рамках программы «Чистая вода».