ЦБ не обращает внимания на проблему доступности займов для реального роста экономики

Представители Банка России продолжают твердить о росте отечественной экономики.

Телеграм-канал «Мейстер» пишет о внушительном объеме кредитной задолженности нефинансовых компаний перед банками в размере 35,8 триллиона рублей. С начала 2020 года долг вырос на 6,1%. Все это могло бы стать главным аргументом в пользу экономического развития. Однако если пристально взглянуть, кто и кому предоставляет данные займы, то все перестает быть таким уж радужным. Так в российском банковском секторе 90% прироста кредитов обеспечили лишь 20 крупнейших финансовых организаций. Таких банков не так много как хотелось бы. Большая часть полученных денег пошла на кредитование государственного сектора, другими словами на содержание чиновников, социальное обеспечение, а также государственным компаниям. Остальное — небольшие кредиты, предоставленные бизнесу. Так обрабатывающие предприятия получили только 15% от общего числа займов. При этом треть от общего объема выданных кредитов составили займы для компаний управления недвижимостью и торговли. На инвестиции в основной капитал из кредитных денег пошли 1,4 миллиарда рублей. Цифры очень скромные с учетом того, что дефицит инвестиций в Российской Федерации оценили в 4,5-6,5 триллиона рублей. Авторы «Мейстер» спрашивают, как долго ЦБ будет отрицать реальность. Проблему доступности кредитов для реальной экономики надо решать. Рост и развитие должны перестать быть формальными.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter