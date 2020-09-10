ЦБ не обращает внимания на проблему доступности займов для реального роста экономики

Остальное — небольшие кредиты, предоставленные бизнесу. Так обрабатывающие предприятия получили только 15% от общего числа займов. При этом треть от общего объема выданных кредитов составили займы для компаний управления недвижимостью и торговли. На инвестиции в основной капитал из кредитных денег пошли 1,4 миллиарда рублей. Цифры очень скромные с учетом того, что дефицит инвестиций в Российской Федерации оценили в 4,5-6,5 триллиона рублей.