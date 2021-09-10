Британская благотворительная организация First Chaordic Order Inc проведет внутреннее расследование в отношении сотрудников российского представительства Masterсard и Ассоциации «Мастеркард Россия». Речь идёт о Николае Доше и его связи с риск-менеджером украинского банка «Конкорд» Анной Огородней.

Генеральный директор First Chaordic Order Inc Янис Куда отметил, что беспокойство организации вызвали многочисленные публикации в телеграм-каналах, которые сообщают о неформальных связях между Николаем и Анной. Как пишет lenta.ru, это может являться причиной того, что банк «Конкорд» обслуживает нелегальные российские онлайн-казино. Как пояснил Куда, игнорирование правил самого «Мастеркард» — это угроза для и так сложных отношений двух стран. Также он подчеркнул, что данный сотрудник связан с возможными преференциями «РФИ банку» (впоследствии организация лишилась лицензии). По словам Куды, это стало поводом привлечения внимания к проблеме MasterCard Global. В First Chaordic Order Inc обратили внимание на то, что нелегальные по российским законам онлайн-казино «системно и беспрерывно» получают обслуживание в банке «Конкорд» с последним средством платежа в виде карты Masterсard. В компании также напомнили о борьбе ЦБ с транзакциями, противоречащими российскому законодательству. Куда также назвал наиболее вероятной причиной поддержки «РФИ банка» российским офисом Mastercard именно влияние Николая Доша. Эксперты First Chaordic Order Inc полагают, что проблемная ситуация может навредить в том числе акционерам платежной системы Masterсard, а также это осложняет российско-украинские отношения в целом. Именно с этим связано внутреннее расследование по поводу взаимоотношений российского отделения Masterсard и банка «Конкорд». Ранее сообщалось об угрозе санкций со стороны платежных систем в отношении банка «Конкорд». Сейчас незаконным онлайн-казино, осуществлявшим процессинг на площадке банка, запрещено принимать платежи по картам Visa.

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