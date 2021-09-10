Новая канализация появится в спортшколе «Уралец» в Нижнем Тагиле

Новая канализация появится в спортшколе «Уралец» в Нижнем Тагиле
Новая канализация появится в спортшколе «Уралец» в Нижнем Тагиле
Сегодня, 09:48ЭкономикаФото: pixabay
На капитальный ремонт канализации в школе олимпийского резерва «Уралец» в Нижнем Тагиле выделили около 210 тысяч рублей.

Подрядчик должен выполнить земляные работы, демонтировать трубопровод, сменить умывальники и унитазы и заложить новую канализацию. В ведомость также включены расходы на восстановление асфальта и тротуаров в местах капремонта.

По контракту, все работы произведут в течение 21 календарного дня.

Заявки принимаются до 17 сентября.

Напомним, в 2021–2022 году на ремонт и реконструкцию закрывается ГДДЮТ в Нижнем Тагиле. Тендер выиграло МУП «Тагилдорстрой». За 366,3 млн рублей подрядчик отремонтирует фасад, усилит внутренние конструкции дворца и заменит системы водоснабжения, канализации и вентиляции.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
спортшколауралецспортивная школаНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы