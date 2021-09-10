Новая канализация появится в спортшколе «Уралец» в Нижнем Тагиле

На капитальный ремонт канализации в школе олимпийского резерва «Уралец» в Нижнем Тагиле выделили около 210 тысяч рублей.

Подрядчик должен выполнить земляные работы, демонтировать трубопровод, сменить умывальники и унитазы и заложить новую канализацию. В ведомость также включены расходы на восстановление асфальта и тротуаров в местах капремонта. По контракту, все работы произведут в течение 21 календарного дня. Заявки принимаются до 17 сентября. Напомним, в 2021–2022 году на ремонт и реконструкцию закрывается ГДДЮТ в Нижнем Тагиле. Тендер выиграло МУП «Тагилдорстрой». За 366,3 млн рублей подрядчик отремонтирует фасад, усилит внутренние конструкции дворца и заменит системы водоснабжения, канализации и вентиляции. Определен подрядчик для капитального ремонта ГДДЮТ в Нижнем Тагиле

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