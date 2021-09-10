Сплавы и походы: туристический кэшбэк ввела Торгово-промышленная палата России

До пандемии коронавируса туристический поток в Свердловской области составлял 1,6 млн человек, а в 2020 году — 726 тысяч человек, цифра упала на 54%. Это связано с закрытием границ и карантинными ограничениями внутри страны, помешавшими поехать на курорт и экскурсию.

В прошлом году в России было продано 43 миллиона туристических поездок, в основном, внутри страны. За первое полугодие 2019 года объем туристических услуг в Свердловской области вырос на 1,55 млрд рублей и составил 7,5 млрд. А количество потребителей таких услуг за 2020 год упало на 54% — 726 тыс. человек. Сплавы — это сезонный вид деятельности. Зимой мы предлагаем корпоративное развлечения: тимбилдинги, походы выходного дня с детьми и взрослыми, снегоходные туры. Туристический бизнес вести тяжело, потому что мы зависим от времени года. Сплав длится от суток до семи. В сезон проводится порядка 50 сплавов,рассказал в беседе с TagilCity.ru директор компании «Мир приключений» Николай Евлашин. Фото: pixabay.com Основные расходы компаний, которые занимаются туристической деятельностью, связаны с арендой помещений, закупом оборудования и выплатой заработных плат. У владельцев зооферм основным расходом является закупка кормов и оборудования для его изготовления. В поселке Висим расположена зооферма с вольерами для животных и ограждениями. Для некоторых из них выстроены специальные помещения, чтобы им не приходилось жить на улице. Посетители могут подкармливать и гладить животных. Со всей области сюда съезжаются любители зверей, чтобы провести выходные дни на свежем воздухе. Мы работаем круглый год. В плохую погоду у нас тоже самое происходит, только без посетителей. Животные находятся на ферме 12 месяцев в году. Наша заполняемость зависит от сезона и времени года. Летом ходит порядка 300-500 человек, в холодное время года меньше. Основными расходом компании являются корма и зарплату персонала. Также мы поддерживаем в хорошем состоянии дорогу, которая ведет от города к нам: отсыпаем щебнем, выравниваем, зимой чистим от снега, чтобы можно было приехать на любой машине,заявила TagilCity.ru одна из руководителей зоофермы Светлана Копанева. Фото: pixabay.com В нацпроект по развитию отрасли вошел туристический кэшбэк. Программу разработали в этом году, но в планах у государства, увеличить число поездок в России в два с половиной раза за десять лет — до 140 млн в год. Также предусмотрены льготные кредиты на постройку гостиниц, гранты для малых предприятий, работающих в экотуризме, обустройство туристических маршрутов по всей стране. Клиентами туристических компаний Нижнего Тагила и пригорода являются семьи, молодые пары, компании подростков. 80% людей, приезжающих на сплавы, — мужчины и женщины от 25 до 35 лет. А участниками большинства походов выходного дня в межсезонье становятся коллективы предприятий, отмечающие корпоративные мероприятия, либо школьные классы. Часть программ, которые проводит компания «Мир приключений», — автобусные туры, делаются совместно с другим туроператором, они попадают под кэшбек. Представители организации считают, что такие условия могут принести больше клиентов. Какое бы приключение не было, требует оно или не требует гостиницу, но куда-то человек должен приехать. Откуда-то он должен в эти приключения стартовать. Где-то он должен питаться. Кто-то должен ему организовывать это приключение. Это тоже инфраструктура. Это тоже затраты определённые,считает президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин. Один из самых выгодных туров — экспресс-тур на выходные. Он дает возможность снизить влияние сезонности, ярко выраженной в приключенческом туризме. А многодневные туры, включающие в себя гостиничное расположение могут попасть в программу туристического кэшбэка. На этот момент где-то полтора миллиона граждан России уже воспользовались этой формой поддержки. Они затратили где-то порядка 27 миллиардов рублей. И пять миллиардов им вернулось. Это так сказать достаточно неплохой коэффициент. И по нашим ощущениям, это набирает обороты. Почему четвёртый этап — на осенние поездки — и появился,отметил Катырин.

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