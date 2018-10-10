Отток капитала из России вырос в 48 раз в третьем квартале 2018 года

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Отток капитала из России в третьем квартале 2018 года составил 19,2 миллиарда долларов.
В третьем квартале 2018 года значительно вырос отток капитала из России по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – в 48 раз, то есть на 19,2 миллиарда долларов.
За девять месяцев 2018 года из России был выведены 31,9 миллиарда долларов, а в 2017 году – 13,7 миллиарда долларов.
ЦБ России объясняет рост оттока сокращением внешних обязательств и перенос активов за границу, пишут «Новые Известия».
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