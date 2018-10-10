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Отток капитала из России вырос в 48 раз в третьем квартале 2018 года
Сюжеты:
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Rabstol net money 10

Отток капитала из России вырос в 48 раз в третьем квартале 2018 года

Сегодня, 15:45Экономика
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