В Екатеринбурге за 700 миллионов рублей продают недостроенную гостиницу «Дели»

Площадь объекта — 26 тысяч квадратных метров. Застройщиком выступает ТДЦ «Мегаполис», принадлежащий Сергею Флеганову. Гостиницу начали строить в 1995 году, спустя два года работы прекратились. В 2016 году работы были возобновлены, однако завершить строительство так и не удалось.