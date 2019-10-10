В Екатеринбурге за 700 миллионов рублей продают недостроенную гостиницу «Дели»
Сегодня, 12:01ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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Собственник продает недострой гостиницы «Дели» на улице Куйбышева, 36 в Екатеринбурге. Стоимость объекта — 700 миллионов рублей, пишет «Коммерсант».
Сюжеты: Екатеринбург
Площадь объекта — 26 тысяч квадратных метров. Застройщиком выступает ТДЦ «Мегаполис», принадлежащий Сергею Флеганову. Гостиницу начали строить в 1995 году, спустя два года работы прекратились. В 2016 году работы были возобновлены, однако завершить строительство так и не удалось.
Ранее мэр Екатеринбурга Александр Высокинский сообщил, что истекает срок аренды земли под недостроем, после этого мэрия намерена обратиться в суд с иском о сносе здания.
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