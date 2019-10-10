В Госдуме спрогнозировали провал исполнения «майских» указов президента
Депутаты Госдумы разобрали заключение по социально-экономическому развитию России до 2022 года. Прогноз не обеспечивает достижение исполнения майских указов президента, сообщает на своей странице в соцсети депутат от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин.
В будущем, согласно прогнозам, ожидается снижение мирового экономического роста с 3% в этом году до 2,4% к 2024 году. В условиях слабого спроса ожидается падение цен на нефть марки «Юралс». Курс рубля к доллару США будет в диапазоне 65,4-66,5 рубля за доллар (2019–2022 годы). Не позволяет достичь показателей экономического роста темп роста производительности труда, он составляет всего 2,3%.
Кроме того, в 2019 году отмечено замедление роста зарплат. Уровень инфляции по итогам этого года составит 3,8%. А роста ВВП — 1,3%, что ниже среднемирового в полтора раза.
Ясно одно, прогноз социально-экономического развития и проект федерального бюджета не обеспечивают достижения целей и задач, поставленных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, сообщил Алексей Балыбердин.
Все замечания по экономическому развитию были направлены депутатами министру экономического развития РФ Максиму Орешкину.