Дефицитный бюджет на 2019 год сформирован в Екатеринбурге

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Доходы бюджета Екатеринбурга в 2019 году составят 41 млрд рублей, расходы – 43 млрд рублей.
Сюжеты: Екатеринбург
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление о рассмотрении проекта бюджета на 2019 год. Планируется, что в следующем году дефицит городского бюджета составит 2 млрд рублей.
Основная часть средств поступит от субсидий – 17,4 млн, налоговых сборов физических лиц – 8,5 млрд рублей и имущественных налогов – 4,3 млрд рублей.
Больше всего затрат пойдет на сферу образования – 22 млрд рублей. Кроме того, 3,9 млрд потратят на соцполитику, 5,4 млрд – на ремонт дорог.
План бюджета направлен на рассмотрение в Гордуму. После обсуждений депутаты должны будут рассмотреть документ в двух чтениях, собщает Екатеринбург.рф.
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