Дефицитный бюджет на 2019 год сформирован в Екатеринбурге

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление о рассмотрении проекта бюджета на 2019 год. Планируется, что в следующем году дефицит городского бюджета составит 2 млрд рублей.

Основная часть средств поступит от субсидий – 17,4 млн, налоговых сборов физических лиц – 8,5 млрд рублей и имущественных налогов – 4,3 млрд рублей.

Больше всего затрат пойдет на сферу образования – 22 млрд рублей. Кроме того, 3,9 млрд потратят на соцполитику, 5,4 млрд – на ремонт дорог.